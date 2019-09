Osnabrück. Weltweiter Erfolg für ein Start-up aus Osnabrück: Die Smartphone-App "Lambus" ist am heutigen Freitag in 134 Ländern App des Tages im Apple-Store.

Unsere Redaktion erwischte den Lambus-Gründer Hans Knöchel am Freitagnachmittag auf dem Weg nach Hannover am Telefon. Er und sein Team hatten erst heute Morgen gesehen, dass ihre App heute in 134 Ländern weltweit auf der Startseite des App-Stores von Apple angeboten wird. "Das ist Wahnsinn", sagte Knöchel.

Das Osnabrücker Start-up hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Signale bekommen, dass ihre Smartphone-App den Sprung auf die Startseite schaffen könnte. Ein genaues Datum wurde allerdings nicht kommuniziert. Doch dass sich offenbar um kurz nach Mitternacht etwas getan hatte, wurde den jungen Entwicklern schon kurz nach dem Aufwachen klar. "Die Downloadzahlen sind fast explodiert", sagte Knöchel. Genaue Zahlen darf das Unternehmen nicht nennen, doch schon am Mittag wurde die App bereits von einer guten fünfstelligen Zahl von Nutzern heruntergeladen.

App für Gruppenreisende

Die App "Lambus" wurde für Gruppenreisende entwickelt, die die Planung und Bewältigung ihrer Tour einfach und digital gestalten wollen. Zerknitterte Rechnungen oder der übliche Berg von ausgedruckten Reiseunterlagen können sich Nutzer sparen. Vielmehr verwaltet das Programm alle Dokumente digital und für alle verfügbar.

Die ersten Schritte unternahm das Start-up in der ersten Jahreshälfte im Osnabrücker Seedhouse, steht mittlerweile aber auf eigenen Beinen – und das durchaus erfolgreich: Ganz aktuell hat das Unternehmen eine Kooperation mit der Deutschen Bahn geschlossen. Dass Lambus jedoch auch außerhalb von Deutschland erfolgreich ist, beweist ein Blick auf die Nutzerzahlen: 85 Prozent der Downloads kommen aus dem Ausland.