Osnabrück. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Osnabrück am Freitagmorgen schwer verletzt worden.

Nach Informationen der Polizei übersah der Fahrer eines Kleintransporters am Freitag gegen 8 Uhr im Kreuzungsbereich der Sedanstraße einen Fahrradfahrer. Der 31-jährige Fahrer des Kleinlasters war auf der Natruper Straße unterwegs in Richtung stadteinwärts und wollte rechts in die Albrechtstraße abbiegen.

In diesem Moment wollte der 17-jährige Radfahrer von der Sedanstraße auf die Natruper Straße fahren. Laut einem Sprecher der Polizei befand er sich auf dem Radweg, als er gegen die Beifahrertür des Kleintransporters fuhr. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.