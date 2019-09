Osnabrück. Zum dritten Mal bietet der „Osna-Drum-Day“ Schlagzeugern die Möglichkeit, sich kostbare Tipps von versierten Drummern zu holen. Diesmal im Lauten Speicher dabei: Jan Delay-Schlagzeuger Jost Nickel sowie Felix Lehrmann, der bereits mit Yvonne Catterfeld, Dendemann und Sarah Connor gearbeitet hat.

Wer Schlagzeug-Spielen lernen will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder er besorgt sich eine „Schießbude“ und trommelt munter drauflos, oder er lässt sich von einem Lehrer professionell in die Geheimnisse des Trommelns einweihen. Eine Möglichkeit, in Osnabrück Schlagzeugunterricht zu nehmen, bietet seit vielen Jahren die „Ecole de Batterie“, die vor nicht langer Zeit vom Kesselhaus an der Hannoverschen Straße in den Lauten Speicher im Hafen umgezogen ist. Daher findet der „Osna-Drum-Day“, ein Angebot für alle, die sich ein paar Tipps von prominenten Drumming-Experten holen wollen, am kommenden Sonntag im Speicher statt.

Diesmal hat Ecole-Betreiber Joachim Brüntjen in Kooperation mit der Musikschule BoBeatz zwei Schlagzeuger eingeladen, die zunächst im Rahmen von Workshops gute Tipps vermitteln und anschließend während eines Netzwerktreffens in lockerer Atmosphäre aus dem Nähkästchen plaudern.

Ein Star, der beim „Osna-Drum-Day“ zu Besuch sein wird, ist Jost Nickel. Als Drummer von Jan Delays Disko No. 1 hatte er im Sommer mit seinen Beats beim Schlossgarten Open Air die Zuschauer zum Tanzen gebracht. Seine funkigen Rhythmen haben aber auch schon der Musik von Seeed, Sasha, Johannes Oerding oder Randy Brecker richtiggehend Feuer gemacht. Nicht weniger versiert trommelt Felix Lehrmann. Er wurde als Live-Drummer in Yvonne Catterfelds Band bekannt, hat aber auch schon für Dendemann und Sarah Connor gearbeitet.

Sonntag, 22. September: 3. Osna-Drum-Day im Lauten Speicher (Am Speicher 1). Ab 17 Uhr Workshops, anschließend Netzwerktreffen. Tickets unter www.deinticket.de