Osnabrück . Es war ein Sensationserfolg zum Ende der letzten Saison: Albéric Magnards Oper "Guercoeur" wurde erstmals seit der Uraufführung 1931 wieder auf die Bühne gebracht. Die Produktion des Theaters Osnabrück wurde nun vom Fachmagazin Opernwelt als „Wiederentdeckung des Jahres“ ausgezeichnet.

Für die Auszeichnung der Osnabrücker Ausgrabung gab es in der Jury eine rekordverdächtige Anzahl von neun Stimmen. In anderen Kategorien gewannen Produktionen und Künstler*innen u. a. der Mailänder Scala, der Salzburger Festspiele oder der Bayerischen Staatsoper. Im Rahmen der Kritikerumfrage 2019 der Opernwelt erhielt das Theater Osnabrück außerdem je eine Nominierung als „Opernhaus des Jahres“, für "Guercoeur" als „Aufführung des Jahres“ und Roman Kuskowski für seine Videoarbeiten für "Guercoeur" als „Ausstatter des Jahres“.

"Exemplarische Qualität"

Hervorgehoben wird die „exemplarische Qualität“ der deutschen Erstaufführung in der Regie von Dirk Schmeding und im Bühnenbild von Martina Segna am Theater Osnabrück. Generalmusikdirektor Andreas Hotz und das Osnabrücker Symphonieorchester werden ebenso wie das Sängerensemble und der Chor für ihre herausragende Leistung gelobt: „Die großartigen Sängerinnen und Sänger (…) zeigen auf glänzende Weise, was ein Ensemble sein kann, nämlich die Basis inhaltlich avancierter Opernarbeit. Das Osnabrücker Symphonieorchester läuft unter seinem Chef Andreas Hotz zu wahrlich großstädtischem Format auf.“ (Stephan Mösch, Opernwelt).

Andreas Hotz als Initiator

"Guercoeur" setzt eine Reihe von Opernausgrabungen der 20er und 30er Jahre fort, die wesentlich von Generalmusikdirektor Andreas Hotz initiiert wurde. So wurden in den letzten Spielzeiten Werke wie "Die Vögel" von Braunfels, "Soldaten" von Gurlitt oder Gáls "Das Lied der Nacht" in Osnabrück auf die Bühne gebracht.

Intendant Ralf Waldschmidt: „Die Auszeichnung einer hochkarätigen Fachjury zeigt die hohe künstlerische Qualität des Theaters Osnabrück, die das Ergebnis langjähriger kontinuierlicher Arbeit ist. Ich gratuliere allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern zu diesem großen Erfolg, der auch vom Publikum mitgetragen wird.“