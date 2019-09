Osnabrück. Ein Rückschlag für Familien in Sutthausen? Die Grundschule am Egon-von-Romberg-Weg hat der Stadt ein Konzept für das künftige Ganztagsangebot vorgelegt, aber dabei die Hausaufgaben wohl nicht vollständig gelöst: Das Osnabrücker Modell stellt höhere Ansprüche.

