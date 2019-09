Osnabrück. Einmal im Jahr öffnen die Künstler Renate Hansen und Manfred Blieffert ihr Atelier in einem Gartenhaus an der Augustenburger Straße, um Besuchern aktuelle Arbeiten zu zeigen. Bliefferts Druckfahrrad und die Plakate, die er damit an öffentlichen Plätzen herstellt, dürfen natürlich nicht fehlen.

