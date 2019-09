Osnabrück. Klaus Mertens und Ton Koopman zählen zu den Koryphäen der Alten Musik. Seit 40 Jahren stehen sie bereits gemeinsam auf der Bühne, die Begeisterung für die Musik haben sich die beiden bis heute erhalten.

Die Leidenschaft der beiden Musiker ist auch beim Konzert in der Osnabrücker Bergkirche am Dienstagabend zu spüren, wenn sich beide beim Applaus freudig in die Arme fallen, Klaus Mertens voller Gefühl die Texte interpretiert oder Ton Koopman in Bachs Pastorale BWV 590 schöne Melodieläufe mit feinen Figuren und zarten Trillern verziert. Und die beiden lieben die Überraschung: Schon kurz nach Beginn des Programms gibt es die erste Zugaben mit zwei weiteren Liedern aus Bachs "Schemellis Gesangbuch".



Alte Musik wie selbstverständlich

Wie selbstverständlich erklingt die Musik von Johann Sebastian Bach und seinen Zeitgenossen Gottfried Heinrich Stölzel oder Georg Böhm. Der Bass-Bariton Mertens singt unprätentiös, wunderschön ruhig nutzt er den warmen Klang seiner Stimme bei der Arie "Schlummert ein, ihr matten Augen". Hier zeigt er, wie präzise er seine Stimme beherrscht. Selbst in ruhenden, tiefen Passagen brummt sein Bass nicht, in schnelleren Passagen überzeugt er mit viel Energie und klaren Verzierungen.

So stark wie Mertens kann Koopman am Cembalo jedoch nicht mit der Lautstärke spielen. Das ist mit dem Saiteninstrument schlichtweg nicht möglich. Das wunderschön bemalte Instrument fasziniert dennoch die Besucher, die es sich in der Pause von Nahem ansehen. "Es ist das schönste Cembalo des 20. Jahrhunderts", erklärt Koopman im Gespräch und lacht.

Das Instrument von Willem Kroesbergen aus den Niederlanden gehört Koopman selbst, ebenso das kleine Orgelpositiv. "Wenn ich sie mitnehmen kann und es nicht zu weit ist, dann mache ich das gerne", sagt der erfolgreiche Cembalist und Organist.



Cembalo schon im vergangenen Jahr bei "Musica Viva"

Das Cembalo hatte er bereits im vergangenen Jahr mit nach Hagen zum Abschlusskonzert der Konzertreihe "Musica Viva" gebracht. Dabei sei das 1978 erbaute Instrument gut 45 Kilogramm schwer, etwa 75 Kilogramm wiege die Orgel. "Man bekommt nie die Qualität, wie die des eigenen Instruments", betont Koopman. Dabei stand er im Lauf seiner Karriere schon viele Bühnen auf der ganzen Welt.

Die Erfahrung der beiden Musiker erleben die gut 200 Besucher in der Bergkirche kurz vor der Pause bei Bachs Bass-Kantate "Amore traditore", nur eine von zwei Arien, die der Großmeister in italienischer Sprache verfasst hat. "Er hat eigentlich immer deutsch geschrieben", erklärte Mertens hinterher.

Verzierungen kommen im Melodiefluss besser zur Geltung

Mertens singt mal gebunden, dann abgetrennt. So ist der Text im syllabischen Stil noch besser zu verstehen, der Ausdruck der Verzierungen wirkte im Melodiefluss noch intensiver. Nur im eingebundenen Rezitativ nimmt sich Koopman mit nur wenigen Akkorde zurück.

Ansonsten ist er Mertens ein ebenso lebhafter und leidenschaftlicher Partner, der die schnellen Läufe in einem erstaunlich hohen Tempo spielte. Dabei wippt der Niederländer zum flotten Takt mit. Mertens scherzt nach der Pause über die Arie, in der Gesang und Cembalo davonzurennen scheinen. "Irgendwann treffen wir uns wieder", sagt der Bass-Bariton.

Mozarts Andante für Straßenorgel kommt gut an

Neben Bachs Zeitgenossen stehen auch Werke von Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel sowie von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Besonders die Zugabe kurz vor Ende des Konzerts "Andante für eine Walze in eine kleine Orgel", KV 616, kommt bei den Zuhörern besonders gut an. Die zuvor so virtuos bespielte, kleine Orgel Koopmans erklingt plötzlich süß und verspielt wie eine Drehorgel auf dem Jahrmarkt.

Nach drei zusätzlichen Werken während des Programms verzichten die beiden Musiker aber keineswegs auf weitere Zugaben. Nach Mozarts "An Chloe" hält Mertens schon kurz danach im Schlussapplaus erneut die Notenmappe in der Hand, um mit "Der Tag ist hin, die Sonne gehet wieder" von Johann Sebastian Bach dem Abend einen würdigen Abschluss zu verleihen.