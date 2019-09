Archivfoto: David Ebener

Osnabrück. Die Kleine Freiheit in Osnabrück ist seit der Eröffnung vor mittlerweile 14 Jahren ein Ort rauschender Partynächte und Konzerte. Das Wochenende beginnt in dem Club an der Hamburger Straße traditionell schon am Donnerstag – perfekt zum Beispiel für Studierende mit freiem Freitagvormittag.