Fasziniert bleibt der Besucher vor einem Porträt der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo stehen. Sah es gerade noch so aus, als bestünde es aus vielen verschiedenen, einzelnen Pixeln, so erscheint es jetzt wie aus einem Guss gemalt und im nächsten Moment wie ein dreidimensionales Objekt. Fakt ist: Das Bild besteht aus unzähligen, einzeln eingefärbten Zahnstochern und verändert bei jeder Bewegung des Betrachters sein Erscheinungsbild. Maxim Wakultschik heißt der Düsseldorfer Künstler, der sich dieser Technik bedient. Das Frida Kahlo-Porträt hängt zurzeit in der Galerie W, in der zur Kulturnacht passend zum Motto „Klang“ die Ausstellung „Bunter Akkord“ gezeigt wurde. Wegen des großen Interesses an der Kunstschau entschloss sich Galeristin Silke Wulf, die Arbeiten bis Ende Oktober hängen zu lassen. „Ich habe die Ausstellung aus dem Krankenhaus heraus konzipiert, weil ich an einem Bänderriss operiert werden musste“ erklärt sie. Weil ihr Fuß immer noch gehandicapt ist, kam ihr die Verlängerung des „Bunten Akkords“ ganz gelegen.

Arbeiten von acht Künstlern hat sie unter diesem Titel zusammengestellt. Sofort ins Auge fallen die Porträts von Sebastian Herzau: Als zerstöre er seine fein gezeichneten Frauenköpfe, klebt er Tape in Tagesleuchtfarbe kreuz und quer über die Konterfeis - das in Wirklichkeit allerdings gemalt ist. Fotografierte Stillleben von Markus Rock entführen in die Zeit des Barock, als die Künstler gern Totenköpfe als Sinnbilder der Vergänglichkeit in ihre Bilder integrierten. Keine Ruhekissen stellen derweil die popartigen Objekte der Osnabrücker Künstlerin Melanie Helbrecht dar. Ebenfalls aus Osnabrück stammt Jörg Kujawa, der in der Welt der Kunst herumreist und Museumsbesucher beim Betrachten von Kunstwerken beobachtet – und dann porträtiert.

Galerie W (Heger-Tor-Wall 26): “Bunter Akkord”, bis 26. Oktober, Sa. 10-15 Uhr und nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0541 93397950.