Bramsche. Die Neugier auf die Aufführungstechniken des Barock treibt den belgischen Flötisten Barthold Kuijken an. In der Klosterkirche Malgarten präsentiert er während des Festivals Musica Viva zusammen mit dem Cembalisten Ewald Demeyere das Programm „Händel und seine Londoner Kollegen“.

Wie mag sich die Musik von Johann Sebastian Bach wohl vor 300 Jahren angehört haben, als die Konzertgebäude eine andere Akustik hatten, als die Instrumente anders aussahen und sie sich anders anhörten? Als die Aufführungspraxis und die Hörgewohnheiten ganz anders waren als heute? Viele Musiker und Musikwissenschaftler gehen diesen Fragen nach, ohne wirklich eine wahrheitsgetreue Antwort bekommen zu können. Denn es gibt ja weder Tonkonserven aus der Zeit und befragen kann man die Komponisten von früher auch nicht mehr.

„Es kann gut sein, dass ich total erstaunt wäre, wenn ich Herrn Bach noch einmal im Original spielen hören könnte“, sagt Barthold Kuijken. Der Belgier ist ein Spezialist für die Musik des Barock. Daher spielt er Traversflöte, die Vorgängerin der Querflöte aus Silber, wie wir sie heute kennen. Auf der modernen Flöte hat Kuijken gelernt. Doch während seines Musikstudiums hat er eine antike Traversflöte angeboten bekommen. „Sie sollte ganz wenig Geld kosten, war fast geschenkt. Daher konnte ich sie mir als Student überhaupt leisten. Es stellte sich heraus, dass es ein sehr schönes Instrument war, das mir quasi zum Lehrer wurde“, erzählt der Fachmann für Alte Musik im Interview mit unserer Zeitung.

Das war in den 60er Jahren, in den Aufbruchzeiten, als die Studenten revoltierten. „Damals erlebte die alte Musik, gespielt auf historischen Instrumenten, einen Boom. Die Leute wollten etwas Neues. Nur war das Neue in diesem Fall etwas ganz Altes. Aber das war den Leuten offenbar egal. Es gab viele Musiker, die sich sowohl mit Alter Musik als auch mit der Avantgarde beschäftigten“, erinnert sich Kuijken. Einmal mit dem Barockvirus infiziert, blieb er der Erforschung der alten Musik treu. Als Solist und mit zahlreichen Ensembles versucht er, den Geheimnissen der Alten Musik auf die Spur zu kommen.

„Ich bin immer noch sehr neugierig zu erfahren, wie der alte Herr Bach und seine Kollegen musiziert haben. Diese Neugier hat mich immer angetrieben und treibt mich immer noch an.“ Nicht nur mit seinen Konzerten, auch als Lehrer teilt er diese Neugier mit anderen. Seit zwanzig Jahren gibt er im Forum Artium in Georgsmarienhütte Meisterkurse. „Ich bin auf die alten Flöten spezialisiert, die Barockflöten des 18. Jahrhunderts. Von weit her reisen Musiker an, um in die Geheimnisse der Traversflöte eingeweiht zu werden“, betont Barthold Kuijken.

Musica Viva: „Händel und seine Londoner Kollegen“ mit Barthold Kuijken und Ewald Demeyere (Cembalo). Donnerstag, 19. September, Klosterkirche Malgarten, Bramsche, 20 Uhr.