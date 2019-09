Vom Kreislauf des Lebens handelt das Tanztheaterstück „Das ewige Kreisen“. Foto: Fritz Schwarzenberger

Osnabrück. Neue Produktion am Emma-Theater: Das zeitgenössische Tanztheater Stakkato zeigt am Wochenende an zwei Abenden die über einen langen Zeitraum gewachsene szenische Collage „Das ewige Kreisen“.