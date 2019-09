Osnabrück. Die Handwerkliche und Berufliche Begabten-Stiftung (HuB) hat in Osnabrück sechs Stipendiaten gekürt. Sie alle bekommen einen Zuschuss für einen weiteren Karriereschritt. Er wird zumeist als Meisterlehrgang absolviert.

Die Ehrung fand im Verlauf der Innungssiegerfeier der Kreishandwerkerschaft Osnabrück statt. Die HuB-Stiftung ist an diese Interessenvertretung des lokalen und regionalen Handwerks angedockt.

Gleich zweimal wurde Sascha Paterson nach vorne gebeten. Zum einen ehrte man ihn als Prüfungssieger der Elektro-Innung Osnabrück. Paterson hatte mit herausragenden Leistungen seine Ausbildung als Energie- und Gebäudetechniker bei der Firma ESM in GMHütte abgeschlossen.

Der heute 33-Jährige hatte über einen beruflichen Umweg in die schon zweite Ausbildung gefunden. Zuvor hatte er zwölf Jahre als Landschaftsgärtner gearbeitet. „Im Winter hatte ich saisonal bedingt schon mal bei ESM gearbeitet“, erzählte der Innungssieger am Rande der Veranstaltung. Kontakte zur Firma bekam er, weil dort schon sein Vater arbeitete.

Die Familienplanung ließ ihn irgendwann den Job als Landschaftsgärtner quittieren. Das er derart erfolgreich noch einmal durchstarten würde, mag mit an seinem Motto liegen, alles Schritt für Schritt zu absolvieren. So will Paterson auch den nächsten Karriereschritt angehen und nicht an die fernere berufliche Zukunft denken. „Ich werde in den nächsten dreieinhalb Jahren meinen Meister in Teilzeit machen“, sagte Paterson.

Für ihn und die fünf weiteren Stipendiaten gibt es dafür einen Zuschuss von 1500 Euro durch die HuB-Stiftung. Die Förderpreise überreichte der Kuratoriumsvorsitzende Hans Georg Hune. In dieser Funktion gab er seinen Rücktritt zum Ende des Jahres aus Altersgründen bekannt.