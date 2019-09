Osnabrück. 34 Innungssieger hat die Kreishandwerkerschaft Osnabrück ausgezeichnet. Deutlich wurde, dass der Erfolg des Nachwuchs im Handwerk viele Väter hat.

Das betonte Hauptgeschäftsführer Thorsten Coch in seinem Eingangsstatement. Die Innungssieger seien die „Leuchttürme des Handwerks“. Ebenso lobte Coch die Innungsbetriebe, die die Grundlage für den Nachwuchs bereitet hätten. Nicht zuletzt seien auch die Berufsbildenden Schulen mitverantwortlich, dass die Innungssieger mit sehr guten Leistungen abschneiden konnten, so Coch. Insgesamt zeichnete die Kreishandwerkerschaft im Hotel Remarque 34 Frauen und Männer als Prüfungssieger der 27 Innungen mit ihren verschiedenen Fachrichtungen aus.

Karriere über beruflichen Umweg

Nicht nur gute praktische und theoretische Fertigkeiten und Kenntnisse weisen die Innungssieger aus. Auch eine Schlagfertigkeit war manchen zu eigen. So antwortete die Feinwerkmechanikerin Sara Plogmann auf die Moderatorenfrage, warum sie diesen Beruf gelernt habe: „Warum nicht?“ Deutlich wurde damit, dass es im Handwerk noch keinesfalls Usus ist, dass Frauen in den Gewerken eine berufliche Heimat finden können.

Sara Plogmann hatte erst nach einem Umweg über die Hochschule den Weg in die Handwerksausbildung gefunden. Sie versuchte sich zunächst als Bauingenieurin, beendete aber den akademischen Weg. An der Feinmechanikerinnen-Ausbildung mit dem Schwerpunkt für Formen und Werkzeugbau gefällt ihr, das Ergebnis der eigenen Arbeit sichtbar vor Augen zu haben. Eine Fortbildung hat die 23-jähirge Hagenerin ebenso im Blick: Sie will sich in Sachen Konstruktion in ihrem Ausbildungsbetrieb weiter qualifizieren.

Neben dem Überreichen der Urkunden und eines Thermobechers als Präsent, kamen während der Ehrung zudem Themen der Ausbildung zur Sprache. Jens-Peter Zuther etwa lobte in seiner Funktion als Geschäftsführer des Bauunternehmens Diekmann den Wegfall des überbetrieblichen Ausbildungsstandortes im norddeutschen Cadenberge. Seit Neuestem lernen die Straßenbauer nun an den Berufsbildenden Schulen Westerberg. „Ein Nebeneffekt ist, dass die krankheitsbedingten Ausfallzeiten um 50 Prozent zurückgegangen sind. Die Motivation, im Betrieb zu bleiben und Anschluss zu halten, ist hoch“, stellte Zuther fest.



Neben den Innungssiegern erfuhren während der Feierstunde auch deren Betriebe eine Auszeichnung: Sie wurden zu den Ausbildern des Jahres gekürt.