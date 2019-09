Osnabrück/Lengerich. Nun steht es fest: Der Mannschaftswagen der Osnabrücker Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte ist bei einem Unfall im westfälischen Lengerich beschädigt worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen.

"Der Fall ist quasi vor der Aufklärung", sagt ein Sprecher der Polizei Steinfurt. Die in Lengerich am Unfallort gesicherten Spuren würden zu dem Feuerwehrauto passen.

Mit Blaulicht vom Unfallort entfernt

Anfang September hatte die Freiwillige Feuerwehr den Sprinter stark beschädigt in ihrer Halle vorgefunden. Jemand hatte sich den Wagen unerlaubt geliehen. In Lengerich wurde der Sprinter in einen Unfall verwickelt. Zeugen beobachteten ein schnell davonfahrendes Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht. Ein Gutachter taxierte den Schaden am Feuerwehrauto auf 15.000 Euro.

Ein Tatverdächtiger sei ermittelt, sagt der Steinfurter Polizeisprecher. Es soll sich um ein Mitglied der Feuerwehr handeln. Doch auch für dieses gelte – trotz des Anfangsverdachts – die Unschuldsvermutung.

Mitglied droht bei Verurteilung Ausschluss aus Feuerwehr

Das Gebäude der Feuerwehr hatte keine Einbruchsspuren aufgewiesen. Daher vermutete die Osnabrücker Polizei von Anfang an, dass sich ein Mitglied der Feuerwehr den Wagen für eine private Fahrt ausgeliehen hatte. Die unerlaubte Ingebrauchnahme ist eine Straftat. Hinzu kommen die Unfallflucht und die Benutzung des Blaulichts ohne Einsatz. Bei einer Verurteilung droht dem Mitglied ferner der Ausschluss aus der Feuerwehr. Sie befürchtet einen Imageverlust durch den Vorfall.

Ausschluss aus der Feuerwehr In der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Osnabrück heißt es: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied a) wiederholt schuldhaft seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt,

b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt,

c) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört,

d) das Ansehen der Feuerwehr schuldhaft geschädigt hat,

e) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist,

f) innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht anerkennt. Vor der Entscheidung des Ortskommandos über den Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist der oder dem Betroffenen und der Feuerwehr Osnabrück (Verwaltung Freiwillige Feuerwehr) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Ausschlussverfügung wird von der Feuerwehr Osnabrück (Verwaltung Freiwillige Feuerwehr) erlassen.

Polizei sucht weitere Zeugen

Der Tatverdächtige soll bislang zur Sache schweigen. Der Polizei in NRW zufolge ist noch unklar, ob sich bei dem Unfall nur eine Person in dem Mannschaftswagen befand oder womöglich weitere Personen. Auch die Umstände der Fahrt seien noch unklar. Daher sucht die Polizei in Lengerich noch Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 05481/93374515 entgegen.