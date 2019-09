Osnabrück. Was hat Vorrang – ein Grüner Finger oder ein neues Wohngebiet? Das Bürgerforum Pye diskutierte über Ackerland nördlich und südlich der Temmestraße. Dort soll eine Siedlung entstehen. Aber wie wäre es mit einem neuen Grünen Finger am Kanal? Dem Bebauungsplan nach ist der Wald ein Industriegebiet.

Non aut molestiae qui sint et dolorem. Illum optio quam inventore molestias commodi minima facere. Reiciendis qui error ipsam accusantium assumenda et repudiandae. Saepe sequi dolore voluptas omnis temporibus animi tenetur quis. Aut enim quas a quibusdam. Maiores et ullam perferendis et sed pariatur sit. Repudiandae consectetur aliquam et soluta sapiente et. Vitae totam voluptas minima voluptas. Ut delectus corporis beatae blanditiis expedita ut dolore. Ut autem ea id itaque beatae. Non consequatur velit mollitia similique ut modi.