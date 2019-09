Immer noch stolz auf ihre Leistungen sind Cem Kuzucu, Felizia Hilbrink, Aaron Krüger und ihre Lehrerin Martina Tiemann (v.l.). Es fehlt Frauke Ziemann. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Vier Schüler der Osnabrücker Thomas-Morus-Schule werden an diesem Mittwoch im Niedersächsischen Landtag in Hannover ausgezeichnet: Beim Projekt "Landtag -Online" belegten sie den ersten Platz in der Kategorie "E-Paper".