Osnabrück. Ungewohnte Klänge auf dem Osnabrücker Markt: Ganz im Zeichen der vielfältigen Musik der Sinti stand die „gute Stube“ der Stadt am Vortag des großen Festes der Kulturen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangen Jahr lockte auch diesmal wieder das Sinti-Musik-Festival am Samstag zahlreiche neugierige Passanten und Musikliebhaber vor die große Bühne zwischen Rathaus und Stadtwaage.

Bei spätsommerlichem Wetter füllte sich der Marktplatz zusehends, nachdem fünf lokale Musiker unter dem Bandnamen „Das Gespann“ den Reigen eröffnet hatten – inklusive des in der osteuropäischen Musikszene weithin bekannten Osnabrücker Gitarristen Danny Weiss und des Veranstalters Mario Franz, dessen Verein „Maro Dromm Sui Generis“ sich für den Erhalt der Sprache und Kultur der Sinti in Deutschland einsetzt.

Romeo Franz tut dies sogar auf europäischer und globaler Ebene. Just mit Jetlag von einem Auftritt vor dem amerikanischen Kongress in Washington zurückgekehrt, erinnerte der Europaabgeordnete daran, dass die seit mehr als 600 Jahren in Deutschland ansässigen Sinti längst „Teil der deutschen Kultur“ geworden seien. Osnabrück lobte er als Stadt mit „großem Herzen“ und hoher „Akzeptanz der Unterschiedlichkeit. Vielfalt sei wichtig für eine friedliche Gesellschaft, betonte Franz, der aber vor allem gekommen war, um Musik zu machen.

Im Geist von Django Reinhardt

Mit seinem Sextett, in dem neben ihm sein Sohn die zweite Geige spielt, präsentierte der bekannte Violinist Lieder so verschiedener Künstler wie George Gershwin, Caterina Valente oder Django Reinhardt, der als früher Wegbereiter des europäischen Swing und Gypsy-Jazz zu einer Art Kronzeugen des Abends werden sollte. Das Sechser-„Gespann“ beendete seinen Auftritt mit dessen Version des Klassikers „Sweet Georgia Brown“ und auch der junge Nachwuchsgitarrist David Riter huldigte mit seinem Trio dem großen Belgier.

Kurz nachdem als „Special Guest“ der amerikanische, in Mexico City lebende Gitarrenvirtuose Todd Clouser hinzugestoßen war, der seinen eigenen Bolero mitgebracht hatte, grätschte leider das große Geläut von St. Marien so gnadenlos in das Konzert hinein, dass die Band dadurch gezwungen war, ihren Auftritt früher als geplant zu beenden.

Jazziger Höhepunkt

Nach der großen Pause, die dem Gottesdienst der Mehrheitskultur geschuldet war, und nach dem entspannten Set des Romeo Franz Ensembles, das nicht nur mit einem ungarischen Czardas zum gepflegten Mitwippen animierte und auch dazu geeignet war, passierende Junggesellinnenabschiede schnell zu vertreiben, steuerte der Abend auf seinen musikalischen Höhepunkt zu. Kein geringerer als die niederländische Sinti-Gitarrenlegende Stochelo Rosenberg sorgte gemeinsam mit Ausnahmepianist Jermaine Landsberger, Kontrabassist Joel Locher und Schlagzeuger Matthias Gmelin für den mit Abstand jazzigsten Auftritt des kleinen, aber feinen Festivals.

Furioses Finale

In mitunter irrem Tempo glitten die Finger über Tastatur und Saiten. Die stimmungsvolle Beleuchtung des Rathauses wurde zwar pünktlich zwei Stunden vor Mitternacht abgestellt. Dafür erstrahlte aber der zeitgemäße Gypsy-Jazz umso mehr. Auf einem Klappstuhl sitzend und den linken Fuß im Takt wippend, glänzte Rosenberg vor allem mit seinen Eigenkompositionen – herausragend dabei das 15 Jahre alte, energiegeladene „Double Jeux“. Zum großen Finale wurden noch einmal die anderen Gitarrenaltmeister und der Newcomer auf die Bühne gebeten, um gemeinsam und mit furiosen Soli zwei Zugaben lang in aller epischen Breite das Potenzial ihrer Instrumente und ihres Könnens auszureizen.