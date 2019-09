Willkommen in der neuen Grundschule: Emelie (8 J.) und Lia-Marlen (8 J.) machen eine Führung durch das Gebäude. Tag der offenen Tür bei der Grundschule Hellern. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Pünktlich zum Schulbeginn konnten die Grundschüler in Hellern in ihr neues Schulgebäude umziehen - die Zeit im Container ist vorbei. Am Freitag fand die offizielle Einweihung statt.