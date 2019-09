Stadt Osnabrück lädt Radler am neuen Radweg zum Frühstück ein CC-Editor öffnen

Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück möchte den Radfahrern Danke sagen, die ihre Alltagswege mit dem Rad zurücklegen. Für Radler gibt es daher am 18. September am neuen Radweg am Heger-Tor-Wall ein kostenloses Frühstück.