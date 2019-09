Osnabrück. Ein Radfahrer hat am Donnerstagabend eine 28-jährige Fußgängerin in Osnabrück beraubt.

Gegen 21 Uhr war die Frau auf der Schillerstraße in Richtung Erich-Maria-Remarque-Ring unterwegs. Von hinten näherte sich der Radfahrer und entriss der 28-Jährigen den Stoffbeutel, den sie in der Hand getragen hatte, teilte die Polizei mit. Darin befand sich unter anderem ihr Handy. Der Radfahrer floh in Richtung Berliner Platz.

Zeugenhinweise zu der Tat nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-2215.