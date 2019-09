Osnabrück. Die Grundschule am Schölerberg zählt seit Beginn des Schuljahres viele tausend Lebewesen mehr auf ihrem Gelände. Trotzdem wird es nicht eng in den Klassenräumen und auf dem Schulhof, denn die Hinzukommer sind Honigbienen. Die Schüler haben sie begeistert aufgenommen und betreuen sie in einer Imker-AG.

Wimmelig geht es in den vier Bienenkästen im Grundschul-Innenhof zu, in denen sich zur Hauptsaison im Frühsommer schonmal insgesamt 200.000 Bienen tummeln können. Die vier Bienenvölker der Rasse Carnica werden dort aktuell von acht jungen Teilnehmern der Imker-AG auf den Winter vorbereitet. „Für uns Imker fängt das Bienenjahr im Spätsommer an und endet schließlich nach einer erfolgreichen Honigernte wieder im August“, erklärt Maike Bücker.

Die Hobbyimkerin, Elternvertreterin und Mutter von Alina (7) aus Grundschulklasse 2, leitet die AG zusammen mit ihrem Mann Dirk. Die beiden haben sich eingebracht, als zu Beginn des neuen Schuljahres der offene Ganztagsbetrieb an der Grundschule aufgenommen wurde. Montags bis Donnerstags gibt es nun 18 verschiedene AG-Angebote für die Schüler auf freiwilliger Basis. Mit der einmal pro Woche statt findenden Imker-AG möchten die Bückers Kinder für die Natur sensibilisieren und ihnen ganz neue, spannende Eindrücker vermitteln. Die Teilnehmer aus den Jahrgangsstufen drei und vier schnuppern dabei in die Aufgaben der Imkerei hinein: Vom theoretischen Bienen-Wissen, über die Pflege eines Bienenvolkes bis hin zu der Honigernte und Vermarktung.

Aufgeregt zieht die AG-Gruppe an diesem Mittwochnachmittag ihre Schutzjacken über. „Was machen wir denn heute?“, fragen Danilo und Ramon mit Stechschutz-Netz vor den Gesichtern. „Na wir müssen die Bienen doch jetzt vor dem kommenden Winter ordentlich auffüttern“, erwidert Dirk Bücker. Die Insekten finden jetzt im Herbst nicht mehr so viel Nahrung, sprich Nektar und Pollen in der Natur und bekommen alternativ von den Grundschülern flüssige Zuckerlösung gereicht. Damit füllen sie ihre Nahrungsspeicher für die Winterruhe.

Von November bis Januar reduzieren sie ihre Aktivitäten auf ein Minimum, halten aber keinen Winterschlaf. Durch die ständige Bewegung ihrer Flügel können sie im Bienenkasten, der sogenannten „Beute“, eine Mindesttemperatur von rund 20 Grad erhalten. Im Frühjahr, wenn die Außentemperaturen steigen, fliegen die Tiere wieder aus. Die Winterbienen werden nach und nach durch die erste Brut des Frühlings ersetzt. Nektar und Pollen finden die „Grundschul-Bienen“ in den umliegenden Gärten und im Wald am Schölerberg. Ihr Flugradius läge bei durchschnittlich fünf Kilometern wissen die Bückers.

„Im Mai und Mitte Juli können wir dann den Honig ernten. Zuerst die Frühtracht, dann die Spättracht“, berichtet Maike Bücker. Pro Jahr können dabei mit den vier Völkern zirka 120 bis 150 Kilogramm Honig entstehen. Durch den Verkauf soll zukünftig auch noch eine kleine Honigschleuder für die Schule angeschafft werden, um sämtliche Arbeitsprozesse vor Ort durchführen zu können. Die Schutzkleidung, die Beuten und die Arbeitswerkzeuge für die AG konnten Dank eines Spendenprojekts der Stadtwerke Osnabrück und Unterstützung vieler Eltern, des Grundschul-Fördervereins und des Lehrerkollegiums finanziert werden.

Auf die Honigernte, sowie das Sammeln des Wachses freuen sich auch die Schüler der Wittekind- Realschule Osnabrück. Seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 beteiligen sich dort acht Schüler der Klassen sechs bis zehn unter Leitung von Lehrerin Rebekka Unland als „Nachwuchs-Imker“. Dort soll der Honig der Bienen-AG zukünftig in Kooperation mit der Schülerfirma „Wittekinds Schätze“ in der Schule verkauft werden. Der Erlös soll an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden. Hierzu gibt es verschiedene Vorschläge über die die Schüler noch beraten.