Wallenhorst. Bereits einen Monat vor Beginn sind die Karten für das Hollager Oktoberfest 2019 ausverkauft. Letzte Tische auf der neuen Empore können allerdings noch gebucht werden.

Am Wochenende des 25. und 26.Oktober 2019 findet in Hollage das Oktoberfest 2019 im Festzelt an der Hansastraße statt. Wer sich bis jetzt noch nicht mit Tickets für das Hollager Oktoberfest eingedeckt hat, kann letzte Tische auf der Empore buchen. Die letzten Plätze im Wallenhorster Festzelt gibt es nur online.

Für den Freitagabend können bei den Gastgebern der Kolpingsfamilie Hollage Tische im Paket mit Speisen und zwei Maß Bier pro Person gebucht werden. Auf der neuen Doppelstockempore des Festzelts in Hollage lässt sich nicht nur zur Musik der Münchener Band 089 feiern, sondern auch die Party auf den 5000 Quadratmetern des Oktoberfestes beobachten. Zum 19. Mal lädt die Kolpingsfamilie zum Hollager Oktoberfest in Wallenhorst, das weit über die Ortsgrenzen bekannt ist.