Osnabrück. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" und ihre Zeitungstitel in den Landkreisen Osnabrück und Emsland bieten einen exklusiven Kartenvorverkauf für den Roncalli Weihnachtszirkus 2019 an. Oben drauf gibt es einen Frühbucherrabatt von 20 Prozent.

Tickets für den Roncalli Weihnachtscircus 2019 in Osnabrück sind seit Donnerstag, 12. September, bis Ende des Monats ausschließlich in den Geschäftsstellen Osnabrück, Georgsmarienhütte, Melle, Bramsche, Quakenbrück sowie Lingen, Meppen und Papenburg erhältlich. In diesem Zeitraum gibt es einen Frühbucherrabatt für alle Kunden (nicht nur Abonnenten) von 20 Prozent auf sämtliche Ränge und Galerie-Logen. Der vordere Parkettbereich ist nicht rabattiert.

Ab 1. Oktober sind die Tickets zum regulären Bruttopreis ab 14,20 Euro überall verfügbar, unter anderem im Internet auf deinticket.de. Abonnenten mit OS-Card und EL-Card erhalten in den Geschäftsstellen dann 15 Prozent Preisnachlass auf alle Plätze, ausgenommen Parkett-Logen bei Abendveranstaltungen.

Premiere am 23. Dezember

Die Premiere des Roncalli Weihnachtszirkus 2019 in Osnabrück ist am Montag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind unter anderem an Heiligabend, 24. Dezember, um 14 Uhr sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, jeweils um 14 und 18 Uhr. An Silvester 2019 gibt es Vorstellungen um 15 und 19.30 Uhr. Die letzte Vorstellung des Roncalli Weihnachtszirkus 2019 in Osnabrück ist am Sonntag, 5. Januar 2020.

