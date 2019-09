Der Landkreis Osnabrück lernt langsam aus seinen Fehlern

So sieht ein vorbildlicher Gewässerrandstreifen in Bissendorf aus. So sollten alle Randstreifen in Naturschutzgebieten aussehen. Ein Kommentar. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Dieser Vorschlag der Kreisverwaltung ist schon in sich unlogisch. Einerseits will der Landkreis bei den von vielen Fachleuten höchst umstrittenen 1-Meter-Randstreifen in Naturschutzgebieten bleiben. Andererseits schlägt die Verwaltung vor, unabhängig von Schutzgebieten breitere Gewässerrandstreifen im Landkreis aufzukaufen und aus der landwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen. Ein Kommentar.