Wo kommen die Produkte her und wie werden sie hergestellt? Groß und Klein sind am Samstag zum Stationenlauf anlässlich der Fairen Woche eingeladen. Foto: pixabay/Süd-Nord-Beratung

Osnabrück. Vom 13. bis 27. September findet die diesjährige "Faire Woche" statt - am 14. September auch in Osnabrück. Sieben Stationen von "Durchblick im Siegeldschungel“ bis "Gibt’s das auch in fair?“ bieten Informationen zum Fairen Handel, Tipps zu nachhaltigem Konsum und geben einen Überblick über Möglichkeiten des Engagements in der Stadt.