Der Tod am Freitag in der Lagerhalle in Osnabrück

Die Zeit macht vor Der Tod nicht Halt. Am Freitag kalauert er darüber in Osnabrück. Foto: Exitussi

Osnabrück. Das Comedy-Genre will nicht aussterben. Im Gegenteil ist es sogar sehr lebendig. Ein mittlerweile langjähriger Bestandteil der Szene kommt am Freitag, 20. September, in die Lagerhalle in Osnabrück: Der Tod.