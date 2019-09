Osnabrück. Mit Spendengeldern der HHO Stiftung aus der Weihnachtsaktion 2017 wurden in der vergangenen anderthalb Jahren viel geschaffen.

Bei einer Spendenaktion der HHO Stiftung wurden zu Weihnachten 2017 rund 37.000 Euro gesammelt, um das Haus 8 der Wohnanlage für die jungen Bewohner herzurichten - mit Erfolg. Zuvor hatte die jungen Menschen im Haus 1, gemeinsam mit Erwachsenen auf engem Raum gelebt.

"Das Warten hat sich definitiv gelohnt", meint Antonius Fahnemann, Vorstandsvorsitzender der HHO Stiftung. Sichtlich erfreut schaut er sich die Zimmer der Jugendlichen an. "Schön zu sehen, dass wir mit so ''wenig'' Geld, so viel für die Kinder tuen konnten". Einiges ist passiert während der langen Umbauphase in Haus 8: Zwei vollausgestattete Küchen wurden aufgebaut, der Fußboden wurde professionell wieder aufbereitet, die Zimmer der Kinder wurden nach deren Wünschen farblich gestaltet und mit Sichtschutz für die großen Fenster ausgestattet. "Außerdem haben wir im Keller dem Therapieraum neues Leben einhauchen können", ergänzt Katja Funke, Teilbereichs- und Hausleiterin für Kinder und Jugendliche der HHO.

Gelungene Veränderung

Sie hat sich, gemeinsam mit den zehn Mitarbeitern des Wohnhauses um die Renovierung gekümmert. "Es ist richtig schön geworden, die Kinder fühlen sich wohl und sind stolz auf ihre eigenen Reiche", meint sie. Neben den Veränderungen im Haus, wurden auch die Außenanlagen wiederbelebt und mit Spielgeräten sowie zwei Hochbeeten bestückt. "Es fehlt nur noch die Erde", sagt Funke. Dann sollen die Kinder selbst Gemüse anbauen und im Garten Spaß haben.

"Ohne das Geld hätten wir nichts von alledem geschafft", erklärt Funke. Die Kinder seien sehr dankbar für ihr neues Zuhause und hätten auch fleißig beim Umzug aus dem alten Haus mitgeholfen. "An einem Abend haben wir dann Pizza bestellt und gemeinsam auf dem Boden gesessen", erinnert sie sich.

Transparenz für Spender

Die HHO Stiftung ruft regelmäßig zu Spendenaktionen auf. "Da kann jeder mitmachen, von zehn Euro, bis 1000 Euro, es ist alles dabei", erklärt Fahnemann. Matthias Giffhoren von der HHO Wohnen GmbH freut sich, dass ein so großer Betrag für das Renovierungsprojekt zustande gekommen ist: "Das ist wirklich eine tolle Veränderung für die Kinder."

In den zwölf Jahren seit der Gründung, habe die Stiftung eine hohe sechsstellige Summe aus den Spendenaktionen einnehmen können, erklärt Fahnemann. "Da ist es besonders wichtig, dass wir den Spendern auch zeigen können, was wir mit dem Geld angestellt haben." Aus diesem Grund veranstaltet die Stiftung alljährlich eine Spenderversammlung, um Rechenschaft abzulegen.