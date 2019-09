In Osnabrück wartete die Bundespolizei bereits auf die drei betrunkenen Männer. Symbolfoto: Bundespolizei

Osnabrück/Münster. Am Dienstag haben sich drei Männer in einem Zug von Münster nach Osnabrück geprügelt. Die Bundespolizei nahm sie in Osnabrück in Empfang. Die drei Streithähne waren allesamt betrunken.