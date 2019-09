Osnabrück. Seit dem 1. August finanziert die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück (HHO) ihren freiwilligen Mitarbeitern Monatstickets für öffentliche Verkehrsmittel und nimmt dafür nach eigenen Angaben 40.000 Euro pro Jahr in die Hand. Anerkennung für die jungen Leute und Fingerzeig in Richtung Politik zugleich.

