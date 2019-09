Hier soll das Neubaugebiet Steininger Heide in Voxtrup entstehen (hier von der Straße In der Steiniger Heide aus gesehen). Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Mit dem geplanten Neubaugebiet "In der Steiniger Heide" in Voxtrup wird eine der letzten großen freien Flächen in Osnabrück durch Investoren bebaut. Am Mittwoch, 11. September, lädt die Stadt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Grundschule Voxtrup ein.