Osnabrück. Am Dienstagabend war der „laufende Schotte“ John McGurk im NOZ Medienzentrum am Berliner Platz zu Gast, um seine Autobiografie „Aufstehen, Kilt richten, weiterkämpfen“ vorzustellen. In ihr beschreibt McGurk seine Wurzeln – eine von Armut und Misshandlung geprägte Kindheit in Schottland und seinen Weg zu einem Kämpfer für die Rechte von Kindern.

