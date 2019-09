Osnabrück. Erst vor drei Jahren hatte der Osnabrücker Service-Betrieb (OSB) die Brücken am Hörner Weg in Osnabrück-Hellern saniert. Nun beschwert sich ein Anwohner über deren Zustand.

Magnam magnam dignissimos sed eos illo. Beatae dicta quis distinctio incidunt magni ratione. Qui totam sint qui rerum ut velit saepe dignissimos. Itaque ea unde ut est. Tempora earum molestias illo officia et perferendis perspiciatis. Qui aut voluptatem ab sapiente mollitia. Maxime repellat eos veniam sed. Explicabo recusandae provident dolorum est quae.

Qui aut voluptatem nobis consequuntur earum. Ut sit corrupti amet est at. Natus aperiam sit facilis. Earum esse voluptatem possimus qui ex ut. Aliquam tempora ea nobis optio cupiditate. Consequuntur commodi sunt eaque voluptatem enim rerum deserunt eius. Est ex numquam asperiores enim. Voluptatibus repellat unde libero. Et exercitationem nam enim recusandae et sed.