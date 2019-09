Freuen sich über die Ergebnisse der OECD-Studie: Patricia Mersinger, Nils-Arne Kässens, Johannes Janssen, Wolfgang Beckermann und Gesa Birnkraut. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Was müssen Museen heutzutage leisten? Mit dieser Frage befasst sich eine Studie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Als einziges Modellmuseum in Deutschland nahm das Museumsquartier Osnabrück an der Studie teil.