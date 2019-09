Das Planetarium lädt zu Live-Vorführungen ein. Symbolfoto: Gert Westdörp

Osnabrück. Wer Lust hat, sich den Sternenhimmel etwas genauer anzusehen, ist am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. September, im Planetarium in Osnabrück richtig. An diesen Abenden werden in Live-Vorführungen aktuelle Erscheinungen am Sternenhimmel sowie Neuigkeiten aus der Raumfahrt vorgestellt.