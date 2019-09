Osnabrück. Am Weltalphabetisierungstag informierten die Diakonie Osnabrück Stadt und Land (DIOS) und das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) im Café Mandela über Möglichkeiten der Vermittlung von Grundkompetenzen im Lesen und Schreiben.

Mehr als sechs Millionen Menschen in der Bundesrepublik können nicht richtig lesen und schreiben. Gleichzeitig wächst sowohl im beruflichen als auch privaten Alltag die Bedeutung von grundlegenden, ausreichenden Lese- und Schreibkompetenzen. Eine der zahlreichen Initiativen zur Alphabetisierung ist das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt Alpha-Grund. Vor zehn Jahren vom Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) ins Leben gerufen, bietet es seit 2015 auch in der Region geringqualifizierten Menschen, die einfache Tätigkeiten ausüben, unterstützende Maßnahmen an, um Grundkompetenzen im Lesen und Schreiben zu erwerben, die den jeweils speziellen Anforderungen des Arbeitslebens gerecht werden.

Basar der Informationen

Anlässlich des seit 1966 jährlich an jedem 8. September stattfindenden UNESCO-Weltalphabetisierungstages lud der BNW gemeinsam mit der Diakonie Osnabrück Stadt und Land (DIOS) in deren Café Mandela in der Johannisstraße ein. Geflüchtete und andere Menschen mit Migrationshintergrund oder nur geringen Deutschkenntnissen konnten sich dort bei Kaffee, Kuchen, syrischen Gebäckspezialitäten aus der Nachbarschaft und BNW-Grundbildungs- und Alphabetisierungskoordinatorin Annegret Aulbert-Siepelmeyer nicht nur über das „Alpha“-Angebot in Ausbildung und Betrieben informieren, sondern auch über Möglichkeiten, an spezifischen Berufssprachkursen oder einem Bewerbungstraining teilzunehmen.

Unter dem Motto „Besser lesen und schreiben“ sollte aber auch ganz allgemein die Lust am Schreiben und Lesen und am Schreiben und Lesen lernen geweckt werden. Als Anregung dazu las Margret Baumann den Gästen Rafik Shamis Geschichte darüber vor, dass „ein Kaufhaus kein Basar“ ist, auf dem man nach Lust und Laune die Preise verhandeln kann. Sie zeige, welche Missverständnisse auftreten können, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, begründete die BNW-Mitarbeiterin ihre Auswahl.

"Lerntisch" für die Integration

Im Café Mandela bietet Baumann derzeit kostenfreie Schulungen zum Thema „Deutsch und Beruf“ am „Learning Table“ an, die zweimal in der Woche tatsächlich an einem Tisch stattfinden, der mitten im Raum steht. Das unterstreiche das offene Konzept, sagt Café-Leiter Hubert Reise. Einer von acht Teilnehmern des aktuellen „Lerntischs“ ist Omar Ahmed, der vor drei Jahren aus dem Sudan nach Osnabrück gekommen ist. Er nimmt wie seine „Mitschüler“ aus Marokko, Syrien und der Elfenbeinküste das Angebot gern wahr, obwohl er parallel auch noch einen täglichen regulären Sprachkurs absolviert.

Nicht zuletzt hat die kleine Bibliothek des Diakonie-Cafés Mandela am Weltalphabetisierungstag Zuwachs erhalten. Zehn ausgewählte Bücher in bewusst einfacher Sprache hat Baumanns Kollegin Heike Imbrich ausgewählt - darunter sogar eines, das sich mit dem Namensgeber des Treffpunktes im Rosenplatz-Quartier beschäftigt.