Osnabrück. Die Osnabrücker Schützen haben einen neuen König. Bürgerschützenpräsident Heinz Logies brachte den Rumpf zu Fall.

Dem vorausgegangen war ein „spannendes Finale“, sagt Ute Schaepe, die Vizepräsidentin des Schützenkreisverbandes Osnabrück Stadt. So etwas habe man seit 20 Jahren nicht erlebt, das sei wirklich sportlich gewesen. Zwei Aspiranten waren angetreten, um sich auf dem Ziegenbrink in der Schützenburg die Königswürde zu sichern. Am Ende gelang es Logies nach rund 40 Schüssen der beiden Kontrahenten, den Rumpf abzuschießen.

Bevor es zu dem spannenden Höhepunkt des Stadtschützenfestes kam, hatte Osnabrücks CDU-Partei- und Fraktionschef Fritz Brickwedde rund 70 Schützen aus Stadt und umliegenden Gemeinden im Rathaus empfangen. Mit einer historischen Rückschau würdigte Brickwedde die Verdienste der Schützen und erinnerte an ihre Rolle als wehrhafte Verteidiger der Stadt seit dem 12. Jahrhundert. Zeugnisse dessen seien nicht nur mehr die Wallanlagen oder Türme, der erste Verteidigungsring um die Stadt seien die Landwehren gewesen, bekannt vor allem durch das große Baugebiet an der Grenze zwischen Eversburg und Atter, wo derzeit 1000 Wohneinheiten entstünden. Auf das Signal der Schützen seien seinerzeit die Tore geschlossen und die Bewohner der Stadt vor Übergriffen geschützt worden. Heute seien die Schützen vor allem für Geselligkeit und gesellschaftliches Miteinander bekannt. Sportlich erfordere das Schießen, Konzentration, Disziplin und Ausdauer. Das rege Vereinsleben der Schützen spiele für die Stadtgesellschaft eine wichtige integrative Rolle. Schützen seien aber mehr als ein Verein, der sich auf das gemeinsame Feiern versteht.

Den Schützen wünschte Brickwedde „nach einer großen Tradition eine große Zukunft“ sowie den Teilnehmern am Königsschießen eine ruhige Hand, einen scharfen Blick und „gut Schuss.“

Bevor es zum Kommers ins Rampendahl ging, ehrte der Kreispräsident des Schützenkreises Osnabrück-Stadt, Guido Altvogt, verdiente Mitglieder wie Wiebke Schulze und Martina Lingemann. Sie erhielten für ihre sportlichen Erfolge die silberne Verdienstnadel des Schützenbundes Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim (OEGB). Harald Heine bekam für sein stetes Engagement während seiner langjährigen Mitgliedschaft und seine außerordentliche Hilfsbereitschaft den OEGB-Ehrenbrief. Währenddessen hatten sich nach zwei Jahren Pause die Salutschützen vor dem Rathaus postiert. Im Friedenssaal des Rathauses spielte Silke Nagel auf ihrer Trompete die Nationalhymne. Zuvor hatte sie zum Totengedenken „Ich hatte einen Kameraden“ vorgetragen. Der Schützenball findet am 20. September bei Busch in Atter statt.