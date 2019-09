Die Band Konfeddi trat am Samstagabend beim Haste Open Air auf. Foto: Andre Havergo

Haste. Nach der Eröffnung am Freitag wurde das Haste Open Air am Samstag fortgesetzt. Die Bands Liedfett, Radio Havanna, The Travelling Stone und Konfeddi sorgten für Stimmung unter den Zuschauern und feierten mit Ihnen für den guten Zweck.