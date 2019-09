Osnabrück. Der Quartiersspielplatz am Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink ist fertig. Mit einem Eröffnungsfest hat die Stadt den neu gestalteten Platz wieder in Kinderhände gegeben.

Eventuell auftretende Regenschauer interessierten sie nicht. Die kleine Gruppe Sechsjähriger mit kurzen Hosen und Trikots saß auf den verstreuten Findlingen und buddelte mit den Füßen im Sand. Ungeduldig warteten die vier Jungs auf die Eröffnung des neuen 5000 Quadratmeter großen Spielplatzes im Herzen der Osnabrücker Südstadt. Wenig später war es dann soweit: Bürgermeisterin Birgit Strangmann setzte die Wasserpumpe der Matschanlage in Bewegung und die Kinder erkundeten mit großer Begeisterung das Areal.

Darüber dürfen sich Spielplatzbesucher freuen

„Wir teilten das Gelände in zwei Bereiche ein“, erklärte Marion Niemeyer von der Abteilung Planung und Bau des Osnabrücker Servicebetriebes (OSB). Während das untere Areal eine eher behütete Fläche mit Schaukel, Wippe, Drehteller, Buddelbereich, Balancierstangen, großer Sandfläche sowie Rutsche darstellt und eine Zielgruppe ab drei Jahren anspricht, befindet sich auf einem kleinen Hügel das sogenannte „Nest“ inmitten neu gepflanzter Obstbäume. Fünf dicke blaue Stangen ragen hier majestätisch in den Himmel hoch, auf den Enden sitzen kleine Möwen. Und zwischen den Stangen führen jede Menge geflochtener Kordeln zu drei Körben, in denen man in luftiger Höhe schaukeln, chillen oder den Ausblick über mehrere Hektar Landschaftsraum genießen kann. Holzhäcksel am Boden lassen Regen schnell versickern und bieten geprüften Fallschutz.

Doch nicht nur Spielelemente stehen im Vordergrund. Im Bereich des Ziegenbrinks sollte ein Naturerfahrungsraum geschaffen werden, der das Interesse am Erkunden der Natur weckt. Das Konzept zur Gestaltung des neu geschaffenen Spiel- und Freizeittreffs erstellte die Osnabrücker Landschaftsarchitektin und Umweltpädagogin Doris Kube. Ihr war es wichtig, Naturgartenideen einzubringen. “Schotterflächen mit Wildblumen und Kräuter pflegen sich durch das Spiel, brauchen nicht abgesperrt zu werden und blühen zudem das ganze Jahr“, weiß Kube.

Ideen umgesetzt

Der OSB um Niemeyer entwickelte die Idee mit Andrea Krüssel, Leiterin des GZ Ziegenbrinks weiter. Verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen beteiligten sich an einer Umfrage und suchten Spielgeräte aus. Nun präsentiert sich ein Quartiersspielplatz, der jung und alt gleichermaßen anspricht. „Für uns ist das phänomenal“, freute sich Anna Savinkova, die gleich in der Nachbarschaft wohnt und mit ihrem Sohn Carl-Heinz (6) als Erste vor Ort war und auch Sabine Steindl mit Enkelin Sophia (2) sieht das Angebot als Bereicherung für das Quartier.

Die Baukosten lagen bei rund 120.000 Euro. Von allen Bereichen gibt es eine Anbindung zum Jugendzentrum. Neue Bänke und Findlinge sorgen für Entspannungsmöglichkeiten. „Die Jahreszeiten in der Natur zu erleben, das ist doch wunderschön“, lobte Strangmann den Quartierspielplatz, der Spielen auf einer naturnahen Anlage ermöglicht, die sich in der Landschaft fortsetzt. Als Geschenk brachte sie eine Flatterulme mit, die sie mit dem Serviceteam einpflanzte.

Entertainer Felix Homann sorgte mit seiner Wissensshow „Baff!“ für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm bei Groß und Klein. Und so nach und nach kamen immer mehr Familien zu dem neuen Spielplatz, denn der angekündigte Regenschauer blieb aus.