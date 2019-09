Osnabrück. Wegen des felsigen Bodens unter dem Paradiesweg hat alles etwas länger gedauert. Aber inzwischen sind die Kanäle verlegt. Jetzt bekommt die Straße in Nahne einen neuen Belag. Bis Oktober soll alles fertig sein. Dennoch sind noch Fragen offen.

Die Parkplätze auf dem Paradiesweg sind wechselseitig angeordnet, damit Autos langsamer fahren. So hatten es sich viele Bürger gewünscht. Der Nahner Bürgerverein wollte im Bürgerforum für den Stadtteil wissen, wie die Markierungen für Parkflächen auf dem Paradiesweg zu deuten sind: Sie muten Anwohnern an, als seien sie für Fahrzeuge mit Übergrößen gedacht. Stadtbaurat Frank Otte sprach – scherzend – von einem „SUV-Zuschlag“. Tatsächlich seien die Markierungen aber „leider nicht korrekt“ aufgetragen worden. Sie würden daher wieder entfernt.



Erhebung nach einer Eingewöhnungszeit

Der Bürgerverein wünscht sich die Markierungen aber auch, um Autofahrer am wilden Parken zu hindern – und damit auch, dass sie Grundstückseinfahrten versperren. Die Verwaltung machte darauf aufmerksam, dass die Anwohner selbst den Parkdruck erzeugen. Sie will sich mit dem Thema beschäftigen, empfiehlt den Grundstückseigentümern aber auch, ihre Einfahrten „baulich anzupassen“.

Was den Durchgangsverkehr auf dem Paradiesweg und auf der Straße Wiesental angeht, will die Verwaltung die weitere Entwicklung abwarten. Stadtrat Frank Otte sprach von einer Eingewöhnungszeit. Eine Erhebung soll zeigen, „in welcher Quantität und Qualität“ Autos das Quartier als Durchgangsstraßen und damit als Abkürzung nutzen. Der Stadtentwicklungsausschuss will die Verbindung nach Sutthausen aufrechterhalten.