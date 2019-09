Vor dem Abriss: Die Sporthalle der Franz-Hecker-Schule in Nahne wird im kommenden Jahr neu gebaut Darauf drängen die Nahner seit Jahren. Foto: Archiv/Michael Gründel

Osnabrück. Wie wird sie aussehen, die neue Sporthalle an der Ansgarstraße in Osnabrück? Das wissen die Planer noch nicht so ganz genau. Aber sie kommt – das hat der Rat der Stadt entschieden. Im kommenden Jahr wird die neue Halle gegenüber der Franz-Hecker-Schule gebaut, 2021 soll sie fertig sein. Die Besucher des Bürgerforums Nahne nahmen die Ankündigung erfreut auf.