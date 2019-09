Osnabrück. Das Haste Open Air hat sich im regionalen Festivalkalender fest etabliert: Hunderte Rockfans feierten Freitagabend an der Christus-König-Kirche für die gute Sache. Vier Bands sorgten für Stimmung. Das zweitägige Open Air wird Samstag fortgesetzt.

