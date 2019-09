Auto überschlägt sich auf der Pagenstecherstraße in Osnabrück CC-Editor öffnen

Die Pagenstecherstraße ist momentan nach Angaben der Polizei aufgrund eines Unfalls in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Nach ersten Angaben der Polizei hat sich am Freitagnachmittag ein Auto auf der Pagenstecherstraße in Osnabrück überschlagen. Die Straße ist aktuell in stadtauswärtiger Richtung gesperrt.