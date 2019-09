Nachts haben es die Osnabrücker immer schwerer an Bargeld zu kommen. Viele Geldinstitute schließen ihre SB-Bereiche nach Mitternacht. Symbolfoto: Fabien Sommer/dpa

Osnabrück. Für Nachtschwärmer wird es in Osnabrück bisweilen immer schwieriger, nachts an Bargeld zu kommen. Viele Banken schließen ab Mitternacht ihre SB-Bereiche, in denen die Geldautomaten untergebracht sind. Das hat mehrere Gründe.