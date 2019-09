"Deutsch ist, wer Deutschland dient", stellt Nariman Hammouti-Reinke bei der Buchvorstellung von "Ich diene Deutschland" im klar. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Was reizt eine junge Frau zum Dienst an der Waffe? Auch darum ging es beim Besuch der Marine-Offizierin Nariman Hammouti-Reinke am Donnerstag in Osnabrück. Dort stellte sie auf Einladung der Osnabrücker CDU ihr Buch "Ich diene Deutschland" vor, einen Erfahrungsbericht aus 14 Jahren bei der Bundeswehr, mit mal amüsanten, mal bewegenden Einblicken in das Innenleben der Truppe.