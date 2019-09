Die Kreuzung Martinistraße/Wall müsste nicht umbenannt, sondern neubenannt werden. Archivfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Im vergangenen Jahr sorgte der Antrag, den Berliner Platz in Osnabrück in Helmut-Kohl-Platz umzubenennen für viele Diskussionen. Nun gibt es einen neuen Anlauf, in Osnabrücks Straßen an den früheren Bundeskanzler zu erinnern.