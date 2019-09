Osnabrück. Auf die Irritationen bezüglich einer flächendeckenden Umwandlung aller Realschulen in Oberschulen im Stadtelternrat hat die Stadt nun mit einer Einladung an das Gremium und die Osnabrücker Elternschaft reagiert.

Nach dem Grundsatzbeschluss des Rates vom 25. Juni zur Schulentwicklung im Sek-I-Bereich, gebe es in der Osnabrücker Öffentlichkeit ein großes Informationsbedürfnis, stellt die Schulverwaltung in einer Erklärung fest. "Daher wird die Stadt die Eltern, den Stadtelternrat und die betroffenen Schulen in Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde umfassend informieren und beraten." Einen genauen Termin nennt die Verwaltung allerdings noch nicht.



Zweifel am Konzept

In der Tat waren auf der jüngsten Sitzung des Stadtelternrates starke Zweifel am Konzept von Politik und Verwaltung zur Reform der Mittelstufe geäußert worden. Aus dem Vorstand des Gremiums war zu hören, dass ein Bürgerentscheid zum Thema in Erwägung gezogen werde. Auch die betroffenen Realschulen zeigten sich in der Vergangenheit nicht überzeugt vom Umwandlungsgedanken.

Dem hält die Schulverwaltung entgegen, dass der Grundsatzbeschluss des Rates die Weichen für eine dringend notwendige Weiterentwicklung der Osnabrücker Schullandschaft gestellt habe. Das mit vielen Partnern mühsam erarbeitete Ergebnis dürfe jetzt nicht gefährdet werden. Das würde im schlimmsten Falle erneut zu jahrelangem Stillstand führen, so Schuldezernent Wolfgang Beckermann. „In der kommenden Sitzung des Schulausschusses wird die Verwaltung über den aktuellen Stand der Planungen, insbesondere auch über die vorgesehene Information und Beteiligung der Schulen berichten. Stadt und Stadtelternrat sollten an der konstruktiven Zusammenarbeit der vergangenen Jahren anknüpfen und diese fortsetzen.“

Schulstandort Innenstadt

In diesen Worten schwingt wohl die Sorge mit, dass der von den vier Schulpolitikerinnen Heidrun Achler (SPD), Birgit Strangmann (Grüne) sowie Elisabeth Neumann und Petra Knabenschuh (beide CDU) in filigraner Kleinarbeit zusammengeklöppelte Beschluss wieder aufgedröselt wird. Das wäre vor allem für den Schulstandort Innenstadt bitter, der schon seit vielen Jahren auf den dringend notwendigen Umbau wartet.

Der Beschluss sieht unter anderem vor, am Standort Innenstadt die „Neue Schule“ als vierzügige inklusive Oberschule zum Schuljahr 2021/2022 einzurichten. Die zurzeit zweizügige Schule an der Rolandsmauer wird mit Errichtung der „Neuen Schule“ als einzügige Förderschule geführt. Die darüber hinausgehende Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf werden inklusiv beschult. Die Möser-Realschule und die Hauptschule Innenstadt sowie die Felix-Nussbaum-Schule laufen zeitgleich mit Errichtung der „Neuen Schule“ am Standort Innenstadt aus. Die verbleibenden Realschulen werden in vierzügige Oberschulen je Standort umgewandelt. Im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen wird eine neue fünfzügige integrierende SEK-I-Schule am Standort Käthe-Kollwitz-Schule oder einem anderen Standort im Süden der Stadt errichtet.

Informationsoffensive

Osnabrücks Schuldezernent Wolfgang Beckermann weist darauf hin, dass die Schulform Oberschule laut Erlass sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten biete. In der Tat steht es in der Entscheidung der Schulen, ob sie zum Beispiel integrativ arbeiten oder lediglich Haupt- und Realschulzweig unter einem Dach vereinigen wollen. Beckermann will nun eine „Informationsoffensive“ anstoßen. Den Vorstand des Stadtelternrates hat er bereits in der kommenden Woche zu einem Gespräch eingeladen.