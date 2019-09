Zunehmende Zahl man Ausfällen und häufige Verspätungen: Die Grünen fordern mehr Anstrengungen für mehr Pünktlichkeit im Osnabrücker Liniennetz. Foto: David Ebener

Osnabrück. Ihre Anfrage an die Stadtverwaltung habe es an den Tag gebracht, meinen Osnabrücks Grüne: In Osnabrück habe jede dritte Busfahrt in der Hauptverkehrszeit eine Verspätung von fünf Minuten und mehr. Knapp ein Prozent aller Fahrten falle sogar ganz aus.