Osnabrück. Die Tage werden kürzer. Und je dunkler es wird, desto eher bieten sich Gelegenheiten für Einbrecher. In den kommenden Wochen wird die Polizei deshalb mit Vertretern des Handwerks auf den Wochenmärkten im Kreis Osnabrück und in der Stadt über Einbruchsprävention informieren.

Wie kann ich mein Haus vor Einbrechern sichern? Alljährlich im Herbst rückt der Einbruchsschutz in den Fokus, nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei den Bürgern. Seit fünf Jahren informiert und berät die Polizei mit Handwerkern aus der Kooperation "Aktion Sicher Wohnen" auf vielen Wochenmärkten im Stadtgebiet und Landkreis Osnabrück, bis jetzt mit viel positivem Feedback.

Video: Expertentipps - So sichern Sie Ihr Haus vor Einbrüchen

"Vorsicht ist besser als Nachsicht", das betont Martin Schmitz vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück auch im Kontext sinkender Einbruchszahlen. Am häufigsten würden Täter ebenerdige Fenster und Terrassentüren aufhebeln und sich so ungefragt Zutritt zu privaten Wohnräumen verschaffen. Schon einfache technische Nachrüstungen an Türen und Fenstern würden das Einbruchsrisiko deutlich senken.



Lieber einmal mehr 110

Neben technischen Aufrüstungen und speziellen Schlössern nennt Schmitz eine funktionierende und aufmerksame Nachbarschaft, um mögliche Einbrecher noch vor der Tat zu ertappen. Wachsamkeit sei hier das A und O, erklärt Schmitz. Man solle auf sein Bauchgefühl hören, wenn man ungewöhnliches Verhalten oder verdächtige Geräusche, Personen und Fahrzeuge sieht. Sobald Fremde an mehreren Haustüren klingeln oder unbefugt Nachbargrundstücke betreten, sollte man sofort den Notruf wählen, appelliert Schmitz.

Weitere Informationen gibt es an den Ständen auf den Wochenmärkten und online.