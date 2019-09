Osnabrück. Zehn Konzerte präsentiert Herbert Vieth in diesem Jahr beim Festival Musica Viva. Eines verbindet dabei die Solisten und die großen Ensembles: Sie zählen alle zu den Weltstars der Alten-Musik-Szene.

Vor drei Jahren hat sich ein Traum für Herbert Vieth erfüllt: Er konnte zum ersten Mal Jordi Savall bei seinem Festival Musica Viva begrüßen. Offenbar haben sich die beiden gut verstanden, und offenbar hat dem katalanischen Musiker die Festival-Atmosphäre gefallen, denn in diesem Jahr eröffnet Jordi Savall mit seinem Ensemble Hesperion XXI Barcelona das Festival in der ehemaligen Kirche in Hagen a.T.W. Ebenfalls interessant: So war das Musica-Viva-Debüt von Jordi Savall

"Folias & Canarios - Tanzmusik der Alten und Neuen Welt aus Spanien" steht über dem Programm. Das heißt: Jordi Savall überprüft, wie spanische Tanzmusik in der Neuen adaptiert worden ist - und wie die Re-Importe geklungen haben. Denn Savall ist nicht nur ein vorzüglicher Musiker, sondern auch ein neugieriger Musikforscher.

Concerto Köln und Wagners "Ring"

Diese Eigenschaft gehört ganz wesentlich zu den Protagonisten der sogenannten Alten Musik, die Vieths Festival in diesem Jahr vom 14. September bis zum 1. Oktober ins Osnabrücker Land eingeladen hat. Das Orchester Concerto Köln beispielsweise, eines der führenden Barockorchester der Welt, setzt sich schon seit längerem mit Richard Wagners "Ring des Nibelungen" auseinander. In die ehemalige Kirche in Hagen a.T.W. kommt es aber mit einem reinen Barockprogramm: Mit dem Geiger Jesús Merion spielt das Orchester das Violinkonzert d-Moll von Johann Sebastian Bach. Außerdem gibt es Sinfonien von Bachs böhmischem Zeitgenossen Jan Dismas Zelenka zu hören.

Auch die Lautten Compagney Berlin beschränkt sich nicht auf Alte Musik: So hat das Ensemble im letzten Jahr auf ihrer CD "War & Peace 1618:1918" Kompositionen der frühbarocken Meister Heinrich Schütz und Samuel Scheidt mit Musik von Friedrich Hollaender und Eric Satie kombiniert. Zum Festivalfinale spielt die Lautten Compagney aber ein reines Alte-Musik-Programm: Unter dem Titel "Mit Pauken und Trompeten" verspricht es "Frühbarocke Klangpracht". Lesen Sie hier, wie die Lautten Compagney 2017 war

Etwas intimer besetzt, aber ebenso hochkarätig sind die weiteren sieben der zehn Musica-Viva-Konzerte besetzt: Der amerikanische Lautinist Hopkinson Smith ist dabei, der eben mit der Bachmedaille des Bach-Festes Leipzig ausgezeichnete Bariton Klaus Mertens zusammen mit Ton Koopman an Orgel und Cembalo, oder das begnadete Vokalensemble Amarcord. Zumindest musikalisch ist im Osnabrücker Land ein goldener Herbst gewährleistet.

Zur Sache: Musica Viva 14. September bis 1. Oktober. Zum Festivalflyer geht es hier Kartentelefon: 05401/35108