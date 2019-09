Osnabrück. Vor fünf Jahren begann der Zuzug von syrischen Flüchtlingen nach Osnabrück, mehr als 2400 kamen. Inzwischen haben sich viele von ihnen hier etwas aufgebaut, machen eine Ausbildung oder arbeiten und sind auch ehrenamtlich tätig. Im Juli haben Syrer und Deutsche einen Austauschverein gegründet.

Adnan Mousa ist einer derjenigen, die in Osnabrück heimisch geworden sind. Vor vier Jahren kam der Syrer nach Deutschland und fing bei Null an. "Bei Minus!", korrigiert er die Reporterin bei ihrer Frage, wie er das geschafft hat.

In seiner Heimat hatte er erst Erdöl- und Gastechnik studiert, dann Jura - bis er das Land wegen des Bürgerkrieges verlassen musste. Jetzt betreibt der 31-Jährige zusammen mit einem Kollegen das syrische Restaurant Laterne. Nach dem Start in der Hasestraße haben sie ein zweites Lokal in der Krahnstraße eröffnet. Es ist der Treffpunkt des neuen Kulturvereins, der sich übrigens nicht nur an Syrer richtet, sondern an alle Menschen aus dem arabischsprachigen Raum.

Von der Schwierigkeit, Anschluss zu finden

"Es gibt viele, die bislang kaum Chancen hatten, Deutsche kennenzulernen", sagt Adnan Mousa. Vor allem für Frauen in Familien sei es sehr schwierig. Er selbst hatte Glück und kam zufällig schon bei seiner Ankunft in Kontakt mit einem Deutschen, mit dem er viel sprechen konnte, sodass sein Deutsch sehr flüssig und annähernd perfekt ist. Doch viele tun sich schwer, Anschluss zu finden. Dana Alhajali zum Beispiel. Die Syrerin ist erst seit einem Jahr in Osnabrück und möchte studieren - muss dafür aber die deutsche Sprache beherrschen und hofft, über den neuen Verein Kontakte zu Deutschen knüpfen zu können.

Wichtig ist den Gründungsmitgliedern, dass es ein Austausch auf Augenhöhe ist und der Verein kein Forum für religiöse oder politische Diskussionen ist, betont die Zweite Vorsitzende Kristin Harbolla. "Wir haben als Syrer viel zu zeigen von unserer Kultur - und andersherum", sagt Gastronom Adnan Mousa. Es sind die Kleinigkeiten, die oft zu Missverständnissen führen: Dass man sich beim Zuprosten und Gläseranstoßen in die Augen sieht, beispielsweise, sagt er. Für Deutsche selbstverständlich, für Syrer neu.

Erster Vorsitzender ist Abd Alrahhman Aloped. Vor ziemlich genau vier Jahren kam er nach Osnabrück, machte hier ein Freiwilliges Soziales Jahr, ist beim Bund der katholischen Jugend (BDKJ) aktiv, engagiert sich außerdem bei der Caritas und beim Verein Exil und in einem Tandem-Programm der Uni. Und dann macht der 28-Jährige auch noch eine Ausbildung in sozialpädagogischer Assistenz. Auch er hat längst etliche Kontakte zu Deutschen - möchte aber anderen helfen, die sich schwerer tun damit.

Der Verein, der bislang aus knapp 20 Mitgliedern besteht, trifft sich einmal pro Woche im Restaurant "Laterne". Weitere Infos gibt es unter der E-Mail-Adresse info@dsa-osnabrueck.de, sowohl auf Deutsch als auch auf Arabisch. "Jeder ist willkommen bei uns", betont Abd Alrahhman Aloped.